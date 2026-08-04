Готелі Львова прихистили 40 мешканців, які після ракетного удару залишилися без домівок

Після останнього російського ракетного удару 40 львів’ян, які залишилися без дому, прийняли міські готелі, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у вівторок.

"У перші дні після трагедії людей прихистили міські готелі. Це бізнес, який став поруч із людьми саме тоді, коли вони найбільше цього потребували", – написав він у телеграм.

Міський голова, зокрема, зазначив, що зайшов провідати мешканців, які тимчасово живуть у готелі "Оптіма Медіваль".

Він подякував й іншим готелям, де зупинилися постраждалі від обстрілу: "Оптіма Медіваль", "Оптіма Дворжец", "Таурус", "Жорж", "Турист", "Данило Inn" та "Рамада".

Міський голова запевнив, що місто й надалі підтримуватиме всіх, хто втратив житло. "Ми компенсуватимемо оренду квартир доти, доки пошкоджені будинки не буде відновлено й люди зможуть повернутися додому", – сказав він.

Як повідомлялося, внаслідок російського ракетного удару в ніч на 30 липня на вулицях Патона та Виговського у Львові пошкоджено 21 будинок, дитячий садок і школу. На вул. Виговського було виявлено бойову частину ракети, яка не здетонувала. Її було знешкоджено. Постраждало 38 людей, серед них – діти та рятувальник. Під завалами багатоповерхівки було виявлено тіло загиблого поліцейського.