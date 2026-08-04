Росіяни готують вторгнення через Чернігівщину – ДПСУ

Українська розвідка має дані про підготовку росіянами повторного наступу через Чернігівську область, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Якщо говорити про Чернігівщину, Генеральний штаб також відмічав, що є дані розвідки про те, що в планах ворога використати цю ділянку українського кордону, саме в межах Чернігівській області, для того щоб спробувати здійснити вторгнення. Або ж, навіть не маючи достатніх сил, робити такі демонстративні дії, аби Україна в подальшому перекидувала на цей напрямок додаткові сили, не використовуючи їх на більш важливих", – розповів Демченко в ефірі телемарафону.