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Росіяни готують вторгнення через Чернігівщину – ДПСУ

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Росіяни готують вторгнення через Чернігівщину – ДПСУ
Фото: https://www.facebook.com/andriy.demchenko.2025/

Українська розвідка має дані про підготовку росіянами повторного наступу через Чернігівську область, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Якщо говорити про Чернігівщину, Генеральний штаб також відмічав, що є дані розвідки про те, що в планах ворога використати цю ділянку українського кордону, саме в межах Чернігівській області, для того щоб спробувати здійснити вторгнення. Або ж, навіть не маючи достатніх сил, робити такі демонстративні дії, аби Україна в подальшому перекидувала на цей напрямок додаткові сили, не використовуючи їх на більш важливих", – розповів Демченко в ефірі телемарафону.

#чернігів #демченко #наступ #дпсу
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