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ДБР: скеровано до суду справу прикордонника, військових та їхніх спільників, які продавали наркотики

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ДБР: скеровано до суду справу прикордонника, військових та їхніх спільників, які продавали наркотики

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії із СБУ та за сприяння керівництва Держприкордонслужби завершили досудове розслідування щодо організованої групи, яка налагодила збут наркотиків у Нікополі Дніпропетровської області.

"Обвинувальний акт стосовно інспектора прикордонної служби, двох військовослужбовців та чотирьох цивільних осіб скеровано до суду", – інформує ДБР в повідомленні на сайті у вівторок.

За даними відомства, організував незаконний бізнес один із цивільних. "Його найближчим помічником став військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Прикордонник підшуковував покупців та особисто продавав їм наркотики", – зазначають в ДБР.

Згідно з повідомленням, учасники групи закуповували наркотичні засоби та психотропні речовини на чорному ринку, фасували їх і продавали наркозалежним особам. "Для збуту вони облаштували квартиру в одній із багатоповерхівок Нікополя. Там цілодобово продавали канабіс і метамфетамін виключно "з рук у руки", уточнюється в повідомленні.

За час діяльності групи фігуранти продали кілька сотень доз наркотиків.

Працівники ДБР задокументували діяльність організованої групи та затримали всіх її учасників під час чергового збуту.

Фігуранти обвинувачуються у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів і психотропних речовин з метою збуту, а також їх незаконному збуті, вчиненому повторно організованою групою (ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

#наркотики #дпсу #дбр
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