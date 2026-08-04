Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

В Краматорську поранено 24 людини, пошкоджено 6 багатоповерхівок – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
В Краматорську поранено 24 людини, пошкоджено 6 багатоповерхівок – ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Кількість поранених внаслідок російського удару по Краматорську зросла до 24 людей.

Така інформація наявна станом на 15:45 вівторка, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Пошкоджено 6 багатоповерхівок, 2 заклади освіти, банк, пошту, 4 торгові об’єкти, 8 легковиків та інфраструктуру. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни вранці у вівторок, 4 серпня, вдарили по Краматорську двома авіабомбами "ФАБ-250". Одне з влучань зафіксовано у житловий будинок в центрі міста.

Станом на 13:50 повідомлялося про 22 поранених.

#краматорськ #атаки_рф
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Міжвідомча комісія з військово-технічного співробітництва відновила роботу, за рік надала 342 дозволи – Умєров

Міжвідомча комісія з військово-технічного співробітництва відновила роботу, за рік надала 342 дозволи – Умєров

Міжвідомча комісія з військово-технічного співробітництва вперше з лютого 2022р. відновила роботу та розглянула 372 заяви, надала 342 дозволи, а 33 у…

Читати