НАБУ: скеровано до суду справу про розкрадання коштів під час закупівлі обладнання для МВС

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направили до суду справу щодо розкрадання державних коштів під час закупівлі обладнання для державної установи Міністерства внутрішніх справ, повідомляє НАБУ.

"Підприємець, який постачав обладнання для відеоспостереження та контролю доступу до будівель МВС, через свою громадську організацію передав у користування топпосадовцю міністерства чотири автомобілі преміумкласу", – зазначає НАБУ в повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням, за це чиновник у змові з керівником державної установи МВС забезпечив перемогу компанії підприємця в тендері на закупівлю для держустанови обладнання за завищеною вартістю.

"Це спричинило збитки держбюджету на понад 16 млн грн", – інформують в Бюро.

За даними НАБУ, після звільнення посадовця передані автівки фактично стали його власністю – їх подарували за формальним договором.