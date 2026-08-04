Раді пропонують збільшити штраф за парковку на місцях для осіб з інвалідністю до 5 тис. грн

Законопроєкт №15403-2 про посилення відповідальності за порушення правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю зареєстровано у Верховній Раді, він запроваджує можливість фіксації таких правопорушень свідками через застосунок "Дія".

Згідно з інформацією на сайті парламенту, законопроєкт зареєстровано 3 серпня народним депутатом Романом Грищуком (фракція "Слуга народу").

Згідно з пояснювальною запискою, станом на 2026 рік кількість осіб з інвалідністю в Україні зросла орієнтовно на 600 тис. через повномасштабну агресію РФ. Водночас зафіксована кількість порушень паркування на спеціальних місцях зросла з 5756 у 2023 році до 7259 у 2024 році.

Законопроєктом пропонується підвищити розмір штрафу за неправомірну зупинку, стоянку чи паркування на місцях для осіб з інвалідністю, а також за створення їм перешкод або неправомірне використання розпізнавального знака з нинішніх 60-100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020-1700 грн) до фіксованих 300 неоподатковуваних мінімумів (5100 грн). Штрафи для посадових осіб за необлаштування таких місць пропонують підняти з 60-100 (1020-1700 грн) до 100-500 неоподатковуваних мінімумів (1700-8500 грн)

Законопроєкт також передбачає можливість фото- та відеофіксації порушення свідками через мобільний додаток "Дія" з автоматичною фіксацією дати, часу, геокоординат і підтвердженням автентичності матеріалів, при цьому під час фотозйомки має бути щонайменше два зображення автомобіля з різних ракурсів. Крім того, документ уточнює підстави для використання пільг: водії мусять використовувати знак "Особа з інвалідністю" (якщо відомості відсутні в Централізованому банку даних з проблем інвалідності) та пред’являти підтвердні документи у паперовій або електронній формі.