Україна відновила електропостачання ЗАЕС після 24-го блекауту за час окупації з 2022р – "Енергоатом"

Постачання електроенергії з України на Запорізьку АЕС після годинної роботи на дизель-генераторах відновлено, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"4 серпня Запорізька АЕС знову втратила зовнішнє електропостачання, внаслідок чого вона приблизно годину працювала на дизель-генераторах, які є резервним джерелом живлення для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. О 14:20 енергопостачання на ЗАЕС відновлено", – йдеться в повідомленні "Енергоатома" в телеграм у вівторок.

Як зазначається, аналогічна ситуація сталася лише кілька днів тому – 1 серпня.

За інформацією НАЕК, сьогоднішня втрата зовнішнього електроживлення вже 12 від початку 2026 року та 24 – від початку російської окупації станції у березні 2022 року.

"Енергоатом" звернув увагу, що половина всіх блекаутів ЗАЕС за час окупації припала саме на 2026 рік.

Як зазначив український оператор АЕС, кожна втрата зовнішнього живлення створює пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці, а залежність найбільшої атомної електростанції Європи від дизель-генераторів – неприпустима та є черговим свідченням критичних ризиків, спричинених її незаконною окупацією.

"Лише повернення ЗАЕС під повний контроль України та її законного оператора "Енергоатома" може гарантувати безпечну експлуатацію станції", – наголосила компанія.