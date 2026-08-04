"ДТЕК Мережі" у I пів.-2026 відновили 240 пошкоджених внаслідок бойових дій енергооб'єктів

Оператори системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" у січні-червні 2026 року відновили 240 енергооб’єктів, пошкоджених під час бойових дій, повідомив операційний холдинг у вівторок.

"У першому півріччі 2026 року ОСР "ДТЕК Мережі" відновили 240 підстанцій, трансформаторних та розподільчих пунктів, пошкоджених внаслідок бойових дій у столиці, на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині та Донеччині", – зазначено у пресрелізі компанії.

Енергетики приступають до робіт одразу, щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС. З січня по червень 2026 року бригади ОСР "ДТЕК Мережі" відновили роботу 1487 ліній електропередачі загальною протяжністю майже 6 тис. км.

Загалом завдяки проведеним роботам з початку 2026 року вдалося повернути електропостачання 14,5 млн родин у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

"Попри постійні атаки на енергетичну інфраструктуру, наші енергетики щодня відновлюють пошкоджені мережі. З початку цього року ОСР "ДТЕК Мережі" повернули в роботу 83% ліній електропередачі, що зазнали руйнувань внаслідок російських атак", – наголосила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

Як зазначили у холдингу, фахівці ОСР "ДТЕК Мережі" працюють часто у надскладних умовах, у прифронтових регіонах, повертаючи світло після бойових дій. Однак на швидкість відновлення мереж впливає безпечність проведення таких робіт для працівників та масштаби пошкоджень електрообладнання.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.