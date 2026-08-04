Ексрозвіднику Червінському змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання – адвокат

Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід ексрозвіднику Роману Червінському на особисте зобов’язання, повідомив його адвокат Костянтин Глоба у фейсбуці.

"Справа Червінський Роман. Сьогодні Конституція України перемогла! За поданими мною запереченнями та матеріалами, моєму підзахисному змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання", – написав адвокат Костянтин Глоба.

Він додав: "Цей процесуальний жест не властивий Печерському районному суду м. Києва, але це дійсно відбулось!".

Адвокат Андрій Йосипов на свій сторінці в Фейсбук уточнив, що Червінському змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання.

"Незалежно від формальних мотивів, викладених у рішенні суду, очевидно одне – ключову роль відіграє усвідомлення судом неспроможності обвинувачення як такого і недостатність обґрунтованості обвинувачення для застосування одного із найсуворіших запобіжних заходів", – зазначив він.

Як повідомлялося, Червінський є фігурантом справи про російський удар по аеродрому біля Кропивницького. СБУ розслідує обставини ракетного обстрілу аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині в липні 2022 року, йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого статтею про перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень".

Крім того, у грудні 2023 року повідомлялося про те, що Червінському висунуто підозру в "завершеному замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб". Прокуратура підозрює Червінського в тому, що "видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби України, спільно з іншими особами намагався заволодіти коштами підприємця в сумі $100 тис. Він обіцяв вирішити питання повернення підприємцю затриманої партії тютюнових виробів шляхом передання зазначених коштів службовцям Державної фіскальної та Державної податкової служб України".

15 липня 2024 року Кропивницький апеляційний суд обрав запобіжний захід для Червінського у вигляді тримання під вартою або внесення застави в розмірі 9 млн грн. Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко вніс за Червінського повну суму застави в розмірі 9 млн грн і Червінський вийшов із СІЗО.

2 квітня 2026 року пресслужба Конституційного суду України повідомила, що КСУ визнав неконституційною норму, яка дозволяла продовжувати тримання під вартою Романа Червінського без суду в умовах воєнного стану.