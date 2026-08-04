Кабмін визначив міністра інфраструктури головою Держкомісії з ТЕБ та НС

Кабінет міністрів визначив, що головою Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) є міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Згідно з постановою №988 від 3 липня, уряд затвердив новий склад Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зокрема, заступниками голови Держкомісії визначено міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб, міністра внутрішніх справ і голову Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).