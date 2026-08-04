У Києві двоє пенсіонерів віддали "на перевірку" псевдопрацівникам СБУ понад 12,5 млн грн – прокуратура

Шахраї у Києві представлялися працівниками СБУ і вимагали віддати гроші "на перевірку", двоє пенсіонерів повірили і віддали понад 12,5 млн грн своїх заощаджень, повідомляє Київська міська прокуратура.

В телеграм-каналі у вівторок прокуратура столиці зазначає, що жертвами шахраїв стали 67-річна жінка та 78-річний чоловік.

"Пенсіонери, щоб зняти усі підозри нібито у колабораційній діяльності та фінансуванні рф, віддали кур’єру усі свої заощадження. Так, жінка передала "на перевірку" псевдоправоохоронцям $42 тис. та 665 євро, чоловік виніс з квартири $225 тис. та 11 тис. 250 євро", – йдеться в повідомленні.

Забравши гроші, чоловік перерахував їх на вказаний організаторами схеми криптогаманець. "Під час затримання в машині у чоловіка знайшли понад $32 тис. 600, 1 тис. 610 євро та 450 тис. грн. Тож його перевіряють на причетність до ще одного епізоду шахрайства", – наголошується в повідомленні.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва 47-річному киянину повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у майже 1 млн грн.