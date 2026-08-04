Омбудсмен закликав припинити бусифікацію та направив запит до Міноборони про законність мобілізації чоловіка на Полтавщині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав перевірити мобілізацію чоловіка на Полтавщині, який був виключений з військового обліку і мав низку хронічних захворювань, та направив офіційний запит щодо цього випадку до Міністерства оборони України.

"Мати мобілізованого чоловіка розповіла, що до її сина підійшли представники ТЦК та СП, які застосували до нього фізичну силу, після чого мобілізували. Це історія, яка потребує ретельної перевірки, за цим конкретним випадком – тривога матері, переконаної, що під час мобілізації права її сина могли бути порушені", – підкреслив омбудсмен у телеграм.

Лубінець закликав перевірити мобілізацію чоловіка на Полтавщині. "За словами матері, її син був виключений з військового обліку та мав низку хронічних захворювань. Попри стан здоров’я, ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби".

Омбудсмен повідомив, що його представник у Полтавській області взяв цей випадок у роботу. "Мій представник направив офіційний запит до Міністерства оборони України".

Окремо Лубінець закликав припинити "практику так званої бусифікації, яка сформувалася ще за часів попереднього керівництва МОУ, та має бути остаточно припинена. Їй не місце у правовій державі, де найвищою цінністю є людина, її життя, гідність і права. Саме тому необхідно остаточно відмовитися від практик минулого".