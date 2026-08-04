В Україні планують оновити ДБН для житлових будинків

Міністерство з відновлення, інфраструктури і транспорту планує оновити ДБН для житлових будинків в частині проєктувальних рішень, інклюзивності, вимог до ліфтів та шумозахисту.

"Системно оновлюємо державні будівельні норми, щоб вони відповідали сучасним викликам і потребам людей. Йдеться не лише про підвищення безпеки, доступності та комфорту житла, а й про створення умов для розвитку сучасної інженерної та цифрової інфраструктури, зокрема електронних комунікаційних мереж", – цитується у повідомленні заступниця міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Наталія Козловська.

Зазначається, що оновлення стосуватиметься загальних вимог до житлових будинків, архітектурно-планувальних рішень, інженерного обладнання будинків, пожежної безпеки та доступності. Окремо планується врегулювати питання захисту житлових приміщень від шуму та вібрації, а також уточнити вимоги до розміщення вбудованих і вбудовано-прибудованих громадських приміщень у житлових будинках.

Міністерство вже затвердило технічне завдання та розпочало підготовку проєкту Зміни № 2 до ДБН В.2.2-15:2019 "Житлові будинки. Основні положення".