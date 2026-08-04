СБУ розпочала нову хвилю інформкампанії з протидії вербуванню українців: "фсб стане ким завгодно, щоб ти став зрадником"

Служба безпеки України розпочала новий етап загальнонаціональної інформаційної кампанії, спрямованої на протидію вербуванню українців російськими спецслужбами, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі у вівторок українська спецслужба наголошує, що головна мета інформкампанії – попередити про методи, які використовує ворог для залучення громадян до підпалів, диверсій, терактів та інших злочинів проти України.

"Процес вербування зазвичай починається зі звичайного повідомлення в соціальній мережі або месенджері. Російські спецслужби дедалі частіше використовують психологічні маніпуляції. Ворог видає себе за роботодавця, волонтера, правоохоронця, використовує сайти знайомств, аби лише увійти в довіру. Саме тому головний меседж інформаційної кампанії – "фсб стане ким завгодно, щоб ти став зрадником ", – пояснюють у відомстві.

Чотири інформаційні сюжети, зазначені в повідомленні СБУ, демонструють найпоширеніші сценарії вербування, які використовують ворожі спецслужби.

За даними української спецслужби, лише у 2026 році СБУ зафіксувала понад 300 диверсійно-терористичних проявів РФ. Із них співробітники Служби безпеки та Національної поліції розкрили 249 випадків, а 84 – попередили.

СБУ вкотре закликає громадян бути особливо пильними до будь-яких підозрілих повідомлень від незнайомців.

"Якщо співрозмовник пропонує легкі заробітки чи просить виконати сумнівне завдання – занести невідомий пакет, сфотографувати об’єкт, купити певні матеріали в будівельному супермаркеті або передати інформацію, – потрібно негайно повідомити про це правоохоронців. Телефонуйте на безкоштовний номер СБУ 1516 або пишіть до офіційного чат-бота "Спали" ФСБшника" (t.me/spaly_fsb_bot) у Telegram", – наголошується в повідомленні.