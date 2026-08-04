ДМС до 2030р розширить перелік е-послуг і прискорить проходження процедур завдяки цифровізації за стандартами ЄС

Міністерство фінансів України затвердило оновлений стратегічний план цифрового розвитку Державної митної служби (ДМС) до 2030 року (наказ від 27 липня 2026 року №406), що передбачає перехід на нову модель роботи за європейськими стандартами та створення електронних систем, сумісних із системами ЄС.

Згідно з документом, для бізнесу розширять перелік електронних послуг, скоротять використання паперових документів і прискорять проходження митних процедур. План передбачає створення та розвиток електронних систем для оформлення імпорту, експорту, міжнародного транзиту, попереднього інформування про переміщення товарів та централізованого митного оформлення за прикладом країн Євросоюзу.

Паралельно продовжуватиметься розвиток наявних сервісів – автоматизованої системи митного оформлення, системи управління ризиками та "Єдиного вікна для міжнародної торгівлі". Усі нові рішення створюватимуться за модульним принципом для їхнього поступового оновлення та інтеграції між собою без повної заміни систем.

Підготовка стратегічного плану відбувалася за участю Мінфіну, експертів Європейської Комісії, Генерального директорату з питань оподаткування та митного союзу (DG TAXUD) і проєкту EU4PFM. Його реалізація має забезпечити інтеграцію української митниці до єдиного цифрового митного простору ЄС.

Як повідомлялося, 27 липня Кабмін повторно схвалив проєкт нового Митного кодексу та подав його до Верховної Ради. Парламентський фінкомітет має розглянути документ (законопроєкт №15450) на засіданні 5 серпня. Прийняття проєкту закону є умовою надання Україні третього траншу макрофінансової допомоги від ЄС обсягом близько EUR1,45 млрд.