Прокуратура: повідомлено про підозру трьом учасникам НЗФ "Бєзлєра" за катування волонтерки

Прокурори спеціалізованого підрозділу Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру трьом учасникам незаконного збройного формування (НЗФ) "Бєзлєра", причетним до катування, сексуального насильства та інших порушень законів і звичаїв війни щодо цивільної особи, інформує Офіс генпрокурора.

В телеграм-каналі у вівторок прокуратура зазначає, що 22 червня 2014 року бойовики затримали в одному з населених пунктів Луганської області волонтерку та ще трьох цивільних осіб, які здійснювали гуманітарну діяльність – допомагали місцевим жителям, роздаючи продукти харчування.

За даними відомства, після затримання волонтерку і цивільних доправили до захоплених НЗФ адмінбудівель у Горлівці.

"У ніч із 22 на 23 червня 2014 року троє бойовиків, діючи спільно, піддали волонтерку особливо жорстокому катуванню. Вони плоскогубцями травмували та зламали три пальці на нозі, металевим молотком завдали щонайменше 20 ударів по стегнах і колінах, а шуруповертом із металевим свердлом спричинили не менше 12 поранень у різних частинах тіла", – йдеться в повідомленні.

Крім того, згідно з повідомленням, бойовики погрожували позбавити жінку зору та садовими ножицями завдали тяжкої травми пальця руки.

"Після цього волонтерку понад три місяці незаконно утримували проти її волі в різних приміщеннях на території Горлівки", – наголошується в повідомленні.