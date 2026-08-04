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Дві жінки постраждали внаслідок обстрілу Балаклії, одна з них у важкому стані

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Дві жінки постраждали внаслідок обстрілу Балаклії, одна з них у важкому стані

Російські окупаційні війська завдали удару, ймовірно, двома авіабомбами "ФАБ-250" по Краматорську, одне з влучань зафіксовано у житловий будинок в центрі міста; наразі відомо про 22 постраждалого, повідомили очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та обласна прокуратура.

"4 серпня 2026 року о 10:17 війська рф застосували, ймовірно, авіабомби "ФАБ-250" з УМПК по Краматорську. Одне з влучань відбулось у житловий будинок в центрі міста", – йдеться у повідомленні облпрокуратури у Телеграмі у вівторок.

За даними прокуратури, станом на 13:50 кількість поранених внаслідок російського обстрілу зросла до 22 цивільних.

#краматорськ #донеччина #атаки_рф
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