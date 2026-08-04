Дві жінки постраждали внаслідок обстрілу Балаклії, одна з них у важкому стані

Ворог завдав ударів по Балаклії (Харківська обл.), спалахнула пожежа, є постраждалі, повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

"Постраждали дві жінки, яких госпіталізовано до медичного закладу. Одна з постраждавших перебуває в тяжкому стані", – написав Карабанов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок ударів суттєво пошкоджено житловий багатоквартирний будинок, бібліотеку, три магазини та понад 10 приватних житлових будинків, а також лінію електропередач.

За інформацією пресслужби ГУ ДСНС у Харківській області, удари спровокували пожежу у квартирі на першому поверсі пошкодженого житлового будинку, також загорілася трава на відкритій території. Наразі всі осередки пожеж ліквідовано.

Із пошкодженого помешкання в житловому будинку врятовано жінку.