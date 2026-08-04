Генштаб ЗСУ: Уражено автомобільний та залізничний мости, пункт ФСБ та інші об'єкти ворога

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження у ніч проти вівторка автомобільного та залізничного мостів, пункту дислокації ФСБ та інших об’єктів противника.

"В ніч на 4 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили тимчасовий пункт дислокації підрозділу ФСБ у Щасливцевому Херсонської області. Втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі.

Повідомляється, що також уражено автомобільний міст через річку Сейм у районі Званого Курської області РФ та залізничний міст через річку Молочна у районі Світлодолинського Запорізької області, які противник використовує для військової логістики та перекидання сил і засобів. Також завдано ураження ремонтним підрозділам окупантів у Вовчанському Запорізької області та Вільному на Донеччині.

В тимчасово окупованому українському Криму уражено пункт комунікації та живлення ретранслятора ударних БпЛА типу "Герань/Гербера" в Оленівці і вежу із засобами радіоелектронної боротьби в Артемівці. Окрім того, у Бахмуті Донецької області уражено пункт управління противника та вузол зв’язку.