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Україна досягла шести перемог у міжнародних спорах на суму EUR4,6 млн

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Україна досягла шести перемог у міжнародних спорах на суму EUR4,6 млн

Міністерство юстиції України, відстоюючи інтереси держави та органів влади на міжнародному рівні, перемогло у шести міжнародних спорах на близько 4,6 млн євро, повідомляє Мін'юст у вівторок.

"Протягом першого півріччя 2026 року Міністерство юстиції України забезпечило шість процесуальних перемог у міжнародних судових та арбітражних спорах. Рішення набрали законної сили, що відкриває можливість стягнення на користь Міністерства оборони України близько 4,6 млн євро", – йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема, отримані два судові рішення на користь Міністерства оборони України у справі за позовом Міноборони до компанії "IZOP-K D.O.O.". Також арбітражний трибунал Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС) ухвалив рішення на користь України у справі Smart Energy B.V. and PJSC Ukrgazvydobutok v. Ukraine (ICSID Case No. ARB/25/38) та арбітражний трибунал МЦВІС підтвердив обґрунтованість позиції України і відсутність підстав для застосування заходів забезпечення арбітражного провадження, що є важливою процесуальною перемогою на даному етапі інвестиційного спору. Ще дві процесуальні перемоги Україна здобула у справі Enwell Energy plc v. Ukraine (ICSID Case No. ARB/25/41).

За інформацією Мінюста, рішення набрали законної сили, що відкриває можливість стягнення на користь Міністерства оборони України близько 4,6 млн євро.

"Ці результати підтверджують ефективність захисту інтересів України в міжнародних судових та арбітражних провадженнях і створюють міцну основу для подальшої правової роботи у справах, що тривають", – підкреслюють у міністерстві.

#перемоги #спор #суди
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