Сильна спека очікується в Україні у найближчі дні

Суха жарка погода очікується в Україні 5 серпня з температурою вночі 18-23°; вдень сильна спека 35-38°, лише на сході та північному сході країни 30-34°, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києву 5 серпня суха жарка погода з температурою вночі 21-23°, вдень сильна спека 35°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 5 серпня найвища температура вдень була 38,1° в 2010р., найнижча вночі 7,6° в 1907р.

У четвер в Україні суха жарка погода з температурою вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-38°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві 6 серпня суха жарка погода з температурою вночі 23-25°, вдень сильна спека 36-38°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.