Російський удар знищив складський комплекс виробника морозива "Ласунка"

Внаслідок російської атаки було знищено складський комплекс виробника морозива "Ласунка" (Дніпропетровська обл.), повідомила компанія в соцмережах.

"Унаслідок російської атаки було знищено наш складський комплекс. Вогонь повністю знищив продукцію, яку ми готували для відправки у магазини по всій країні", – йдеться у повідомленні.

Покупців і партнерів перепросили та попередили, що найближчим часом продукція компанії може бути відсутня на полицях магазинів.

ТОВ "Ласунка" – один із найбільших виробників морозива в Україні. Компанія заснована у 1997 році, її виробничі потужності розташовані у Дніпрі. Кінцевими бенефіціарними власниками є Ігор Коваленко, Вадим Пісчанський та Андрій Аксютін, кожен із яких володіє по 25% статутного капіталу. Станом на 2025 рік на підприємстві було 685 працівників.

За підсумками 2025 року виручка компанії зросла на 8% і становила 2,53 млрд грн, а чистий прибуток скоротився на 35,2% – до 128,1 млн грн.