Ченцов про завершення переговорів про вступ до ЄС до кінця 2027р: Це амбітна, але цілком реалістична ціль

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов заявляє, що Україна ставить за мету завершити переговори про вступ до Європейського Союзу до кінця 2027 року.

"Ми не просимо особливого ставлення. Ми виконали свою домашню роботу і очікуємо, що Європейський Союз так само дотримуватиметься підходу, заснованого на заслугах (merit-based). Ми маємо максимально деполітизувати процес відкриття переговорних кластерів", – цитує Ченцова Офіс віцепрем’єра по результатам участі у щорічній нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

За його словами, Україна ставить за амбітну мету завершити переговори про вступ до Євросоюзу до кінця 2027 року, що, на його думку, цілком реалістична ціль.

"Україна вже виконала необхідну підготовчу роботу для відкриття всіх переговорних кластерів. Завдяки тісній взаємодії з Європейською комісією підготовлено переговорні позиції та схвалено Національну програму адаптації законодавства, що дозволяє бути готовими до відкриття решти кластерів одразу після ухвалення відповідних політичних рішень", – йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що Україна демонструє найшвидший темп просування переговорного процесу серед країн-кандидатів.

"Особлива увага – Кластеру 1 "Основи процесу вступу до ЄС", який визначає прогрес у сферах верховенства права, судової реформи, боротьби з корупцією та державного управління і є визначальним для просування за всіма іншими переговорними напрямами", – цитує його Офіс.

Зазначається, що окремо віцепрем’єр наголосив, що до набуття повноправного членства Україна продовжить максимально використовувати можливості поступової секторальної інтеграції з ЄС.

"Між сьогоднішнім днем і тим великим днем, коли Україна стане членом Європейського Союзу, є достатньо шляхів для поглиблення нашої практичної інтеграції з ЄС. Нам не цікаві альтернативи членству, але ми маємо максимально використовувати всі можливості, які наближають Україну до Європейського Союзу вже сьогодні", – підкреслив Ченцов.

Як повідомлялося, колишній віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка також був переконаний, що Україна може виконати критерії всіх шести переговорних кластерів до кінця 2027 року.