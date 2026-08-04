Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський підписав закон, що регулює права та умови служби для мобілізованих засуджених

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський підписав закон, що регулює права та умови служби для мобілізованих засуджених
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регулює права та умови служби для мобілізованих засуджених.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради законопроєкт (№15225) про внесення змін до деяких законів щодо проходження військової служби особами, умовно-достроково звільненими (УДЗ) від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом повернувся до парламенту з підписом президента 4 серпня.

Як повідомлялося, Верховна Рада 14 липня ухвалила цей закон. Він вносить зміни до двох законів України. Зміни до закону про захист військовослужбовців запроваджують для військових, які пішли служити за контрактом із місць позбавлення волі, такі ж права, як і для інших бійців. Зокрема, такі військові мають право на щорічну основну відпустку, а також додаткову відпустку, якщо вони повернулися з полону. Закон також розширює список місць, де такі особи можуть проходити реабілітацію та лікування за рішенням ВЛК (військово-лікарської комісії). Крім того, закон гарантує жінкам-військовослужбовицям із цієї категорії право на декретну відпустку (у зв’язку з вагітністю та пологами).

Зміни до закону про військовий обов’язок дозволяють переводити (переміщувати) військовослужбовців з цієї ж категорії до інших підрозділів Збройних сил України. Закон також розширює перелік причин, через які вони можуть достроково розірвати контракт і звільнитися з армії.

#засуджені #закон #мобілізовані
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Міжвідомча комісія з військово-технічного співробітництва відновила роботу, за рік надала 342 дозволи – Умєров

Міжвідомча комісія з військово-технічного співробітництва відновила роботу, за рік надала 342 дозволи – Умєров

Міжвідомча комісія з військово-технічного співробітництва вперше з лютого 2022р. відновила роботу та розглянула 372 заяви, надала 342 дозволи, а 33 у…

Читати