Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регулює права та умови служби для мобілізованих засуджених.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради законопроєкт (№15225) про внесення змін до деяких законів щодо проходження військової служби особами, умовно-достроково звільненими (УДЗ) від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом повернувся до парламенту з підписом президента 4 серпня.

Як повідомлялося, Верховна Рада 14 липня ухвалила цей закон. Він вносить зміни до двох законів України. Зміни до закону про захист військовослужбовців запроваджують для військових, які пішли служити за контрактом із місць позбавлення волі, такі ж права, як і для інших бійців. Зокрема, такі військові мають право на щорічну основну відпустку, а також додаткову відпустку, якщо вони повернулися з полону. Закон також розширює список місць, де такі особи можуть проходити реабілітацію та лікування за рішенням ВЛК (військово-лікарської комісії). Крім того, закон гарантує жінкам-військовослужбовицям із цієї категорії право на декретну відпустку (у зв’язку з вагітністю та пологами).

Зміни до закону про військовий обов’язок дозволяють переводити (переміщувати) військовослужбовців з цієї ж категорії до інших підрозділів Збройних сил України. Закон також розширює перелік причин, через які вони можуть достроково розірвати контракт і звільнитися з армії.