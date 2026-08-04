Припинено діяльність групи, що за $7 тис. сприяла СЗЧ із навчального центру

Правоохоронці виявили організовану групу, яка за грошову винагороду ($7 тис) сприяла самовільному залишенню військовослужбовцями навчального центру; наразі проведено 8 обшуків у фігурантів справи, слідство продовжується.

"Представниками Територіального управління ДБР у місті Києві, Національної поліції у взаємодії з УВБ у ЗС України ГУ ВСП й військовими правоохоронцями територіального управління "Північ" та Чернігівського зонального відділу ВСП задокументовано діяльність організованої групи в межах кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 408, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 2 ст. 28 Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні військової служби правопорядку у Телеграмі у вівторок.

Документування злочинної діяльності здійснювалося із залученням двох курсантів навчального центру. За даними слідства, учасники схеми вимагали від родичів курсантів $5 тис за організацію незаконного вивезення військовослужбовців з території навчального центру. Надалі штучно створювалася ситуація їхньої зупинки нібито працівником поліції, який повідомляв про виявлення факту СЗЧ. За "вирішення питання" та уникнення відповідальності вимагали ще $2 тис.

Після передачі $7 тис правоохоронці затримали організатора злочинної схеми. Також затримано військовослужбовця, який раніше самовільно залишив військову частину та забезпечував незаконне вивезення курсантів за її межі. Інформація щодо ще двох осіб уточнюється.

У ході подальших заходів проведено вісім санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів кримінального провадження.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, документування інших можливих епізодів протиправної діяльності та притягнення всіх причетних осіб до відповідальності.

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.