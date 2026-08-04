Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий доручив військовій службі правопорядку (ВСП) провести службову перевірку у 225-му штурмовому полку у зв’язку з оприлюдненням інформації щодо імовірних злочинних наказів та випадків насильства у полку, повідомила воєнний кореспондент видання BIHUS.Info Анна Калюжна.

"Новий Головнокомандувач ЗС України Михайло Драпатий доручив ВСП провести службову перевірку у 225-му штурмовому полку після виходу мого матеріалу. Перевірятимуть імовірність віддавання злочинних наказів та випадки насильства у полку", – написала вона у Фейсбуці у вівторок.

"У разі підтвердження фактів незаконних дій винні відповідатимуть згідно чинного законодавства", – пише Головне Управління комунікацій у відповідь на мій запит про те чи надавались колись накази роззброювати військових, стріляти по ним у разі відступу керівництвом Збройних сил та чи відомо було Генеральний штаб ЗСУ про випадки жорстокого поводження проти військових у полку. Щодо питань поставлених мною у запиті, цитую "здійснюється детальний аналіз усіх фактів і документів", – зазначає Калюжна.

Скан-копію відповіді на свій запит Калюжна прикріпила до допису.

"Станом на зараз це єдина офіційна реакція держави на розслідування. Мені невідомо, щоб профільні правоохоронні органи відкривали кримінальне провадження за фактом озвученого свідками та потерпілими в матеріалі", – зазначила вона.

В розслідуванні Калюжної для Texty.org.ua. йдеться про те, що військовослужбовці 225-го ОШП ЗСУ та їхні рідні заявили про погрози застосуванням зброї під час самовільного відходу з позицій, побиття, утримання у "ямах" та "загороджувальні загони". Авторка збирала матеріали протягом пів року. Серед її співрозмовників – кілька десятків людей: військові 225-го ОШП (нинішні й ті, які переховуються від переслідувань у СЗЧ), військові інших підрозділів, рідні зниклих безвісти.

Калюжна, яка з початку великої війни була майже у всіх гарячих точках як воєнна кореспондентка, наголосила, що такі порушення прав особового складу зафіксовані лише в окремих підрозділах і не є загальноприйнятою практикою в українському війську. У матеріалі журналістка навела свідчення співрозмовників про незаконне утримання військових у так званих "ямах", побиття, прив’язування до "дерева правди" та погрози розстрілом у 225-му полку.

Командир 225-го ОШП Олег Ширяєв заперечує наявність "ям" на базах полку.