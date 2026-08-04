Чотири людини поранено внаслідок бомбової атаки на Краматорськ

Вранці у вівторок в центрі Краматорська Донецької області від вибухів двох авіабомб поранено чотири людини, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Росіяни скинули в центр міста дві авіабомби, пошкодили житлові і нежитлові будівлі та поранили чотирьох чоловік. Точну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюємо", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Також він підкреслив, що залишатися в області небезпечно. "Закликаю всіх, хто ще залишається поблизу лінії фронту – евакуюйтеся. Евакуація безоплатна. Допоможемо з дорогою, розміщенням і необхідною підтримкою".