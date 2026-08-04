"Сумиобленерго" повідомило про масштабне аварійне відключення світла в області через удари РФ

У Сумській області сталося масштабне аварійне відключення електроенергії, спричинене ударами РФ, повідомив оператор системи розподілу "Сумиобленерго".

"У частині Сумщини маємо масштабне аварійне знеструмлення. Причина – збройна агресія рф", – написало "Сумиобленерго" в Телеграм-каналі у вівторок.

Оператор зазначив, що працює над відновленням розподілу електроенергії.

НЕК "Укренерго" зі свого боку повідомила, що внаслідок ударів РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури на ранок вівторка є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях.