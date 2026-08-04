Волонтери УЧХ працювали на місці російської атаки у Миколаєві

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювали на місці російської атаки у Миколаєві.

"Вночі Миколаїв вкотре зазнав атаки. Під ударом опинився житловий сектор… На місці разом із рятувальними службами працювала команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Волонтери провели обхід території та пошкодженого будинку, надали першу допомогу постраждалим і транспортували тіло загиблої. Крім того, вони допомогли чотирьом мешканцям пошкоджених будинків дістатися до укриття, надавали першу психологічну допомогу людям у стані гострої реакції на стрес, доставили питну воду для рятувальників ДСНС України.

Як повідомлялося, внаслідок атаки російських ударних безпілотників на Миколаїв у ніч на 4 серпня загинула 89-річна жінка, ще семеро людей постраждали, серед них дві дівчинки віком 2 та 12 років. Зруйновано два приватні будинки, пошкоджено сім приватних будинків, автомобіль та вікна трьох багатоквартирних будинків.