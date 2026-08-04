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СБС ЗСУ зранку уразили черговий склад Wildberries – у селищі Красний Бор Ленінградської області Росії

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СБС ЗСУ зранку уразили черговий склад Wildberries – у селищі Красний Бор Ленінградської області Росії
Фото: https://t.me/robert_magyar

Сили безпілотних систем Збройних сил України зранку уразили черговий склад Wildberries у селищі Красний Бор Ленінградської області Росії; всього протягом 18 діб бойової роботи українські безпілотники завітали на 15 складів маркетплейсу, 13 з яких згоріли, повідомив командуючий СБС ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

"Фіолетова хмаринка з попелу дикої ягідки WB дісталася Пітеру, де підворотня навчила бункерного діда бити першим. Протягом 18-ти діб Волелюбний Український Птах відвідав п’ятнадцять та спопілив вже тринадцять фіолетових кущів низхідного інтенданта СВО (…). Зранку наступний мега-хаб, Красний Бор, вийшов з чату", – написав Бровді у Телеграмі у вівторок.

"До роботи, Джентельмени! Ми знаємо, як діяти. Ми встоїмо. Москва ляже", - вже традиційно завершив свій допис Бровді.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко в Телеграмі підтвердив влучання БпЛА у складську зону в Красному Борі Тосненського району, там сталося загоряння.

Площа ураженого логістичного комплексу становить приблизно 154 тис. кв. м.

#удар #сбс #wildberries
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