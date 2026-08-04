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"Укрзалізниця" запустила "Картку залізничника" для безкоштовного проїзду її працівників

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"Укрзалізниця" запустила "Картку залізничника" для безкоштовного проїзду її працівників

АТ "Укрзалізниця" запустило цифровий сервіс "Картку залізничника", в межах якої впроваджено першу послугу, що дозволяє оформлення безкоштовного проїзду для працівників компанії, повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський у Facebook.

За його словами, картка формується автоматично на основі даних працівника та колективного договору, що діє у його підрозділі.

"Вона завжди доступна у смартфоні й дозволяє миттєво підтвердити право на безкоштовний проїзд – без паперових посвідчень і довідок", – додав Перцовський.

Передбачається,що працівники, які підключилися до сервісу, зможуть оформлювати до 60 безкоштовних поїздок щомісяця відповідно до умов свого колективного договору.

В "Укрзалізниці" пояснили, що впровадження сервісу відбуватиметься поетапно, зокрема синхронно з підписанням необхідних змін до колективних договорів із профспілками.

Зазначається, що для того, аби скористатися сервісом, слід відкрити "УЗ Асистент", авторизуватися, за умови, якщо це перший вхід, надалі обрати розділ "Картка залізничника" та активувати поїздку перед подорожжю.

В УЗ зауважили, що наразі до сервісу підключилися Південна, Придніпровська та Південно-Західна залізниці, а також низка філій АТ "Укрзалізниця". Таким чином понад 60 тис. працівників можуть користуватися "Карткою залізничника".

Перцовський уточнив, що надалі протягом двох тижнів після завершення необхідних процедур сервіс стане доступним також для інших регіональних філій та підрозділів компанії.

#укрзалізниця #картка_залізничника
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