Про підозру повідомлено двом порушникам кордону з Молдовою, які напали на прикордонника

Двом чоловікам, які спробували прорватись через державний кордон з Молдовою та під час затримання напали на прикордонника, повідомлено про підозру, повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у вівторок.

"Жителі Дніпропетровської та Київської областей планували незаконно потрапити до Молдови, прорвавшись через інженерні загородження на автомобілі та під час затримання чинили опір і завдали прикордоннику тілесних ушкоджень", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

За даними ДПСУ, прикордонники Могилів-Подільського загону виявили автомобіль порушників на під’їзді до прикордонної смуги. "Але на вимогу зупинитися водій натиснув на газ та намагався відірватися від переслідування, потім чоловіки покинули автівку у лісі й спробували втекти пішки".

Під час затримання вони чинили опір та завдали прикордоннику тілесних ушкоджень. Порушників притягнуто до адмінвідповідальності та повідомлено про підозру.