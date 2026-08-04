У Пентагоні підтвердили намір передати керівництво Групою допомоги Україні іншій країні НАТО

Міністр оборони США Піт Гегсет доручив Європейському командуванню Збройних сил США (EUCOM) здійснити реорганізацію Групи безпекової допомоги Україні (SAG-U) та передати керівництво ключовими елементів цієї місії своїм європейським союзникам, повідомила пресслужба Європейського командування США.

"Міністр війни США доручив Європейському командуванню США (USEUCOM) контролювати реорганізацію Групи допомоги в безпеці Україна (SAG-U) та перерозподіл ролей і відповідальностей між компонентами, а також Службу допомоги та навчання НАТО з безпеки в Україні (NSATU). Ця реорганізація не вплине на підтримку США України", – йдеться у повідомленні на сайті EUCOM у вівторок.

Раніше повідомлялося з посиланням на ЗМІ, що Пентагон відмовляється від керівництва Групою сприяння безпеці України (SAG-U), що базується у Німеччині. За словами американського чиновника, Група сприяння безпеці, яка відігравала центральну роль в оснащенні та навчанні українських військ з початку повномасштабного російського вторгнення, зрештою перейде під управління ще одного члена НАТО. Зазначалося, що це можуть бути європейські або канадські військові.

У повідомленні Пентагону на сайті зазначається, що така реорганізація "підвищить функціональну ефективність і результативність безпекової допомоги Україні, перемістить керівництво ключових елементів цієї місії до союзників і звільнить ресурси США для інших глобальних пріоритетів США".

Також наголошується, що "зміни відображають провідну роль Європи у підтримці оборони України протягом минулого року, яка відбулася на тлі стійкої ефективної оборони з боку України".

"Союзники показали, що можуть взяти на себе лідерство у підтримці оборони України", – сказав генерал ВПС США Алексус Г. Грінкевич, командувач USEUCOM. "SAG-U завжди мав бути тимчасовим командуванням. Її перехід базується на вже побаченому прогресі, допомагаючи створити умови для тривалого миру в Україні."

Повідомляється, що за останні 3,5 роки SAG-U розподілила понад $2 млрд у сфері безпекової допомоги.

"Реорганізація SAG-U не зменшує нашої підтримки чи відданості Україні", – сказав полковник Майкл Вайсман, речник армії США у Європі та Африці. "Ми продовжимо надавати підтримку Україні через координацію з USEUCOM та NSATU відповідно до політики США."

Групи безпекової допомоги Україні SAG-U було створено 4 листопада 2022 року після російського вторгнення в Україну для продовження підтримки безпеки в довгостроковій перспективі. Штаб базувався на роботі 18-го повітряно-десантного корпусу, який спочатку був розгорнутий до Європи для посилення східного фронту НАТО, а його місія згодом розвинулася і включала координацію підготовки та оснащення Збройних сил України (ВСУ). SAG-U також інформує досвід США, спільних та НАТО-підприємств через обмін спостереженнями з досвіду AFU на полі бою.