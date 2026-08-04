Освітній омбудсмен: Забороняючи соцмережі для дітей, необхідно запропонувати їм щось інше

Освітній омбудсмен Надія Лещик вважає, що, обговорюючи наміри заборонити користування соціальними мережами для дітей, необхідно запропонувати їм альтернативне проведення часу.

"Наші парламентарі вже розглядають можливість заборони користування соцмережами для дітей до певного віку та напрацьовують відповідні пропозиції. Однак для мене важливо розуміти, чи дійсно ця заборона користування соціальними мережами буде дієвою, яким чином будуть реалізовані ті ініціативи, які запроваджуються в інших країнах, якими будуть конкретні технічні рішення для верифікації дитини, наскільки вони будуть безпечними", – написала Лещик в мережі Facebook.

За її словами, необхідно усвідомлювати, що забороняючи соціальні мережі для дітей, необхідно запропонувати їм щось інше.

"І тут мова йде про альтернативу проведенню часу: створення можливостей для самореалізації дітей, розвиток та збільшення фінансування позашкільної освіти, яка у частині громад занепадає. Маємо запропонувати дітям безоплатні гуртки та секції, розвиток молодіжних спільнот та просторів для задоволення потреб спілкування, підвищувати роль офлайн активностей, здійснювати популяризацію читання тощо", – додала вона.

Також вона звернула увагу не те, наскільки різною може бути роль гаджетів у шкільному житті.

"Вони впливають на успішність, спілкування між учнями, психологічний стан дітей. Водночас вони є засобами зв’язку із батьками, що особливо важливо в умовах війни, а також допомагають зафіксувати порушення прав. Маємо балансувати між інтересами всіх учасників освітнього процесу. Тож моя позиція в тому, щоб не встановлювати законодавчої заборони на використання телефонів у закладах освіти в умовах воєнного стану, але виробити певні правила, відповідно до яких вчитель може вимагати, щоб мобільний телефон знаходився в сумці школяра з вимкненим звуком таким чином, щоб він не заважав освітньому процесу", – зазначила омбудсмен.

Крім того, Лещик звернула увагу на два зареєстровані народними депутатами законопроєкти №15395 та №15396 щодо захисту учасників освітнього процесу від деструктивних інтернет-трендів та протидії таким трендам.

"Вони встановлюють обов’язки для педагогічних працівників та керівників закладів освіти й відповідальність для керівників закладів, водночас не визначають жодних обов’язків для здобувачів освіти та їх батьків, які безпосередньо наділені обов’язками щодо виховання дитини. Саме тому не підтримую ці законопроєкти. Вважаю, що важливо всім зацікавленим об’єднувати зусилля для захисту дітей, зокрема і в цифровому середовищі", – наголосила омбудсмен.

Як повідомлялося, наприкінці липня парламент Франції проголосував за прийняття законопроєкту, який, зокрема, забороняє дітям віком до 15 років доступ до соціальних мереж.

У червні прем’єр-міністр Великої Британії заявляв, що влада має намір запровадити заборону на користування соцмережами для осіб віком до 16 років.

Раніше низка країн, зокрема Австралія, Норвегія та Іспанія, висловили намір запровадити заборону на соцмережі для дітей до 16 років.