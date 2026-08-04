ДБР про версії детонації на полігоні у Хмельницькому: порушення під час транспортування боєприпасів або диверсія

Слідство перевіряє дві основні версії неконтрольованої детонації боєприпасів на полігоні у Хмельницькому: порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або диверсія. Станом на 3 серпня 2026 року п’ятеро військовослужбовців вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР) в телеграм-каналі у вівторок.

"Працівники ДБР провели першочергові слідчі дії на місці неконтрольованої детонації боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькому. Слідство перевіряє дві основні версії події – порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або диверсію", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що ДБР встановить усі обставини трагедії та надасть правову оцінку діям кожного, чиї рішення, дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків.

В Бюро нагадують, що неконтрольована детонація на військовому об’єкті на околиці Хмельницького сталася 31 липня 2026 року близько 11:55 та тривала майже до кінця дня.

Працівники ДБР у взаємодії з командуванням Сил спеціальних операцій ЗСУ, Нацполіцією та ДСНС працюють на місці події та беруть участь у ліквідації її наслідків.

"Станом на 3 серпня 2026 року п’ятеро військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. За попередніми даними, вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини", – інформують у відомстві.

За даними ДБР, під час пошукових робіт виявлено фрагменти тіл, їх передано для проведення судово-медичних та молекулярно-генетичних експертиз, які мають встановити особи загиблих. Призначено й інші необхідні експертизи.

"Внаслідок вибухів восьмеро військовослужбовців отримали травми різного ступеня тяжкості. Загрози їхньому життю немає. Інформації про травмованих цивільних не надходило", – наголошується в повідомленні.

Одна з версій слідства, як акцентують в ДБР, це можливе порушення правил під час перевезення або розвантаження боєприпасів, яке могло спричинити перший вибух і подальшу детонацію.

"Також перевіряється версія диверсійних дій, спрямованих на знищення озброєння", – йдеться в повідомленні.

В ДБР інформують, що слідчі вже допитали командування та військовослужбовців частини, а також потерпілих. Вилучено документацію, яка стосується зберігання, перевезення та розвантаження боєприпасів.

"Після завершення детонації проведено попередній огляд місця події. Працівники ДСНС продовжують розмінування території за межами військового об’єкта. Для подальшої роботи безпосередньо на полігоні буде створено спеціальну комісію", – зазначається в повідомленні.

Також, за даними відомства, триває фіксація пошкоджень житлових будинків та іншого майна поблизу військового об’єкта.

Попередня кваліфікація події – порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам (ч. 2 ст. 414 КК України).

Досудове розслідування триває. Кримінальне провадження перебуває на особистому контролі керівництва ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.