СБУ: ворог активно використовує "медові пастки", намагаючись убити українських військових

Військова контррозвідка СБУ фіксує значну активізацію російських спецслужб у спробах ліквідувати українських військових за допомогою так званого прийому "медової пастки": спроби вбити воїнів Сил оборони через онлайн-знайомства та підставні побачення з жінками.

"Тільки з початку 2026 року Служба безпеки України запобігла понад 50 таким випадкам", – інформує СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

В українській спецслужбі зазначають: щоб заманити військових у "медову пастку", ворог здебільшого використовує сайти для знайомств і тематичні чати у месенджерах.

"На цих платформах працює ворожа агентура, яка із фейкових акаунтів пропонує воїнам близькі стосунки. Далі російські спецслужби призначають чоловікам зустріч із запрошенням на заздалегідь підготовлені локації для їх подальшого вбивства", – наголошують у відомстві.

За даними СБУ, найчастіше для ліквідації українських захисників окупанти використовують саморобні бомби, які закладають на місці запланованого теракту.

"Також ворог використовує смертельні отрути, синтезовані з наркотичних, психотропних та інших хімічних речовин", – уточнюється в повідомленні.

Так, за даними української спецслужби, у березні 2025 року на Харківщині було затримано агентку фсб, яка під виглядом "волонтерської" допомоги передала військовому ЗСУ ліки та продукти харчування, в які підмішала отруту.

Ще одна російська агентка, як зазначають в СБУ, відправила військовому пляшку з напоєм, до якого додала смертельну дозу "метадону". Далі фігурантка запропонувала йому розпити "подарунок" під час онлайн-побачення по відеозв’язку.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження та своєчасно перехопили посилку з напоєм. Хімічна експертиза підтвердила наявність отруйних речовин у пляшці, що могли призвести до летальних наслідків.

Також у січні 2026 року військова контррозвідка СБУ по "гарячих слідах" затримала агента-кілера ФСБ, який намагався зарізати у Запоріжжі воїна ЗСУ.

"За матеріалами справи, російські спецслужбісти заманили українського захисника у міську промзону під виглядом "побачення" з дівчиною із сайту знайомств. Однак замість неї там з’явився кілер у балаклаві, який напав на військового зі спини та завдав йому шість ударів ножем у ділянку шиї, грудної клітини, живота і правої ноги", – йдеться в повідомленні.

Служба безпеки затримала нападника та встановила жінку, яка за завданням ФСБ з фейкового акаунта вела спілкування із потерпілим та виманила його на місце запланованого замаху.

Наразі за цими та іншими фактами тривають розслідування за декількома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ст. 111 (державна зрада); ст. 115 (умисне вбивство); ст. 258 (терористичний акт).

Служба безпеки закликає українців, у тому числі військових Сил оборони, бути пильними та вкотре нагадує: "Якщо до Вас звертаються із подібними "пропозиціями", Ви побачили підозрілі предмети та осіб або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в Інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ: чат-бот "Спали" ФСБшника" – t.me/spaly_fsb_bot (http://t.me/spaly_fsb_bot), тел.: 1516, email: [email protected]".