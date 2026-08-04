Кім пропонує запровадити для військових і ветеранів Military Card

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім провів зустріч з керівництвом 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", зокрема командиром корпусу бригадним генералом Денисом Прокопенком і заступником командира по роботі з особовим складом полковником Святославом Паламарем.

"Обговорили актуальні питання підтримки військовослужбовців, ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин. Особливу увагу приділили взаємодії з патронатними службами, а також удосконаленню системи супроводу військових після поранення, звільнення зі служби та повернення до цивільного життя", – йдеться в повідомленні Мінветеранів за результатами зустрічі.

Зазначається, що однією з тем зустрічі стали нові інструменти підтримки військовослужбовців і ветеранської спільноти.

Зокрема, міністр поділився ідеєю створення Military Card, яку наразі опрацьовує команда Мінветеранів.

"У мене є ідея створити так звану Military Card. Це картка, яка супроводжуватиме людину з моменту призову на військову службу, протягом усієї служби й до повернення до цивільного життя. На ній в одному місці будуть зібрані всі пільги, виплати, нарахування та інша інформація, яка потрібна військовослужбовцю й ветерану", – цитує Кіма пресслужба.