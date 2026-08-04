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Італія запровадила на місяць прикордонний контроль з Іспанією

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Італія запровадила на місяць прикордонний контроль з Іспанією

Італія призупинила дію Шенгенської угоди з Іспанією та запровадила прикордонний контроль для осіб, які прибувають через міграційну кризу в Сеуті, повідомляє газета Ell Economista.

"Міністерство внутрішніх справ Італії розпорядилося призупинити дію Шенгенської угоди з Іспанією на один місяць і знову запровадити контроль у портах та аеропортах у зв’язку з міграційною кризою в Сеуті", – пише видання.

Як зазначає газета, контроль буде вибірковим, насамперед він спрямований на громадян третіх країн, щоб переконатися в наявності у них усіх необхідних документів.

"Спочатку Італія мала намір повністю закрити кордон з Іспанією, але це спричинило б надзвичайну кризу в розпал високого літнього туристичного сезону", – пише Ell Economista.

Наприкінці липня Сеута – ексклав Іспанії в Північній Африці – зіткнулася з масовим напливом мігрантів з Марокко.

#іспанія #італія #прикордонний_контроль
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