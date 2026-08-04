Двоє людей постраждали внаслідок атаки РФ на цивільну інфраструктуру на півдні Одещини – ОВА

Унаслідок чергової атаки російських військ по цивільній інфраструктурі на півдні Одеської області зруйновано приватний житловий будинок, двоє людей постраждали, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру на півдні Одещини. Унаслідок чергового удару зруйновано приватний житловий будинок. За попередніми даними, двоє людей постраждало", – повідомив Кіпер у дописі, поширеному в Телеграм-каналі.

За його словами, пожежу, що виникла внаслідок атаки, оперативно ліквідували рятувальники.