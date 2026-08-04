Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Двоє людей постраждали внаслідок атаки РФ на цивільну інфраструктуру на півдні Одещини – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
Двоє людей постраждали внаслідок атаки РФ на цивільну інфраструктуру на півдні Одещини – ОВА

Унаслідок чергової атаки російських військ по цивільній інфраструктурі на півдні Одеської області зруйновано приватний житловий будинок, двоє людей постраждали, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру на півдні Одещини. Унаслідок чергового удару зруйновано приватний житловий будинок. За попередніми даними, двоє людей постраждало", – повідомив Кіпер у дописі, поширеному в Телеграм-каналі.

За його словами, пожежу, що виникла внаслідок атаки, оперативно ліквідували рятувальники.

 

#одеська_область #обстріл
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Міжвідомча комісія з військово-технічного співробітництва відновила роботу, за рік надала 342 дозволи – Умєров

Міжвідомча комісія з військово-технічного співробітництва відновила роботу, за рік надала 342 дозволи – Умєров

Міжвідомча комісія з військово-технічного співробітництва вперше з лютого 2022р. відновила роботу та розглянула 372 заяви, надала 342 дозволи, а 33 у…

Читати