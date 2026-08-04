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Одна людина загинула, ще 7 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Одна людина загинула, ще 7 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову та 18 населених пунктах області, одна людина загинула, ще 7, у тому числі 8-річна дитина, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У с. Задонецьке Зміївської громади постраждали чоловіки 63 і 67 років, 86-річна і двоє 49-річних жінок; у сел. Старий Мерчик Валківської громади зазнав поранень 8-річний хлопчик, гостру реакцію на стрес отримала 44-річна жінка; у с. Березівка Шевченківської громади загинув 72-річний чоловік, поранено 86-річну жінку", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

#харківська_область #обстріли
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