РФ за добу атакувала 60 населених пунктів Запорізької області, загинули двоє людей, ще 11 поранені

Упродовж минулої доби російські війська завдали 1049 ударів по 60 населених пунктах Запорізької області, унаслідок атак по Запоріжжю та Запорізькому району загинули двоє людей, ще 11 дістали поранень, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 109 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок", – зазначається і повідомленні, поширеному ранком вівторка у Телеграм.

За інформацією очільника ОВА, російські війська здійснили 25 авіаударів по Веселянці, Юліївці, Запорожцю, Вільнянці, Новотроїцькому, Новоолександрівці, Новому Полю, Зеленій Діброві, Розумівці, Софіївці, Кам'януватому, Зарічному, Щасливому, Воздвижівці, Воскресенці, Єгорівці, Омельнику, Сонячному, Новосолошиному, Тимошівці, Малій Токмачці та Червоному Яру.

Крім того, 791 безпілотник різних модифікацій, переважно FPV-дрони, атакував Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Малокатеринівку, Балабине, Степне, Таврійське та інші населені пункти області.

Також за добу зафіксовано 233 артилерійські удари по населених пунктах області, серед яких Малокатеринівка, Червонодніпровка, Григорівка, Річне, Новояковлівка, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка, Лук'янівське, Оріхів та інші.