ППО України збила 117 з 136 ворожих цілей, зафіксовано влучання ракети та 14 ударних БпЛА на 3 локаціях

Сили оборони України у ніч на вівторок знешкодили 117 ворожих безпілотників, проте зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 БпЛА на трьох локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

" За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 117 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 4 серпня (з 18:00 03 серпня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. -рф та 136 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллєрово – рф., ТОТ Донецьк, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Тим часом, зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

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