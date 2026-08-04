Окупанти за добу втратили 1240 осіб та 379 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1240 окупантів, 55 артсистем, чотири бронемашини, 1792 БПЛА, а також 379 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком вывторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 451 750 (+1 240) осіб, танків – 12 237 (+5) од, бойових броньованих машин – 25 079 (+4) од, артилерійських систем – 47 331 (+55) од, РСЗВ – 2 000 (+4) од, засоби ППО – 1 538 (+5) од, літаків – 439 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 124 (+12) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 442 740 (+1 792) од, крилаті ракети – 5 007 (+0) од, кораблі / катери – 34 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 129 817 (+379) од, спеціальна техніка – 4 492 (+0) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.