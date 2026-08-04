Троє людей, з них двоє дітей, загинули внаслідок удару російських КАБ по Сумах – ОВА

Унаслідок нічного удару російських керованих авіабомб по цивільній інфраструктурі Сум загинули троє людей, серед яких дві дівчинки віком 5 та 10 років, ще четверо людей звернулися по медичну допомогу через гостру реакцію на стрес, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Двоє дітей та літня жінка загинули від ударів російських КАБ у Сумах цієї ночі. Дівчата 5 та 10 років. Тіла дітей дістали з-під завалів їхнього будинку", – повідомив Григоров у Телеграм-каналі у вівторок вранці.

За його словами, ще четверо людей звернулися по медичну допомогу. У всіх діагностовано гостру реакцію на стрес.

Григоров також повідомив, що, за уточненою інформацією, шість керованих авіабомб влучили по цивільній інфраструктурі міста.