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Події

Одна людина загинула, семеро постраждали внаслідок нічної атаки РФ на Миколаїв – ОВА

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Одна людина загинула, семеро постраждали внаслідок нічної атаки РФ на Миколаїв – ОВА
Фото: https://t.me/mykolaiv_ova

Унаслідок нічної атаки російських ударних безпілотників на Миколаїв загинула 89-річна жінка, ще семеро людей постраждали, повідомив виконувач обов'язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

"Вночі ворог знову атакував місто. Внаслідок чого загинула 89-річна жінка. Ще семеро людей постраждали", – повідомив Решетілов у Телеграм-каналі у вівторок вранці.

За його даними, поранення отримали дві дівчинки віком 2 та 12 років. Їх госпіталізували, однак надалі вони проходитимуть лікування амбулаторно. Також гостру реакцію на стрес зазнали чотири жінки віком 70, 72, 80 та 83 роки, а також 81-річний чоловік. Медичну допомогу їм надали на місці.

Внаслідок атаки зруйновано два приватні будинки, пошкоджено сім приватних будинків, автомобіль та вікна трьох багатоквартирних будинків.

Крім того, за інформацією Решетілова, вдень у понеділок під атакою перебувала портова інфраструктура Миколаєва. Було пошкоджено три цивільні судна, постраждалих немає.

 

#миколаївська #обстріл
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