4 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

4 серпня відзначають День спелеолога, День одиноких працюючих жінок, Міжнародний день димчастого леопарда, День собаки-помічника, День народження шампанського.

Православна церква вшановує пам'ять святих сімох мучеників Ефеських; святої преподобної мучениці Євдокії.

День 1622 Російська агресія - Day 1622 Russian aggression

День спелеолога

Це професійне свято тих, хто займається вивченням печер.

Спелеологія - це наука, що вивчає підземні простори, їх формування, еволюцію та мешканців.

День одиноких працюючих жінок

Це день сили та стійкості, присвячений визнанню та вшануванню значного внеску одиноких працюючих жінок у всьому світі.

Заснований у 2006 році Барбарою Пейн, американською підприємницею та письменницею. Пейн, яка сама була самотньою, помітила значний внесок самотніх працюючих жінок у суспільство. Вона зрозуміла, що в той час, як існують численні свята, присвячені матерям, батькам і навіть друзям, не існує окремого дня, присвяченого цим жінкам.

Пейн створила Партнерську мережу одиноких жінок, що працюють, а згодом і День одиноких працюючих жінок. Цей неофіційний національний день припадає на Тиждень самотніх працюючих жінок, тиждень, присвячений святкуванню досягнень щасливих самотніх жінок, які мають оплачувану роботу.

Міжнародний день димчастого леопарда

Міжнародний день димчастого леопарда, що відзначається щороку 4 серпня у всьому світі, - це день міжнародної обізнаності про цей вид ссавців. До уваги беруться як ті тварини, що проживають у неволі, так і ті, що перебувають у умовах дикої природи.

День народження шампанського

П’єр Периньйон, монах абатства Отвільєр відповідав за поповнення продовольчих запасів, а також мав захоплення – виробництво вин, тому й часто експериментував у цій сфері. 4 серпня 1668 р. П’єр попрохав братів-абатів продегустувати його нове вино з виром бульбашок та сріблястою легкою піною.

Абат Періньйон також першим запровадив коркові пробки.

За пів століття абат Федина розкрив методику приготування. Ще за 10 років шампанське надійшло до масового продажу, першим виробником напою стала компанія "Рюїнар". Більш ніж за 300 років існування шампанське набуло прихильників по всьому світу, тому не дивно, що технологію його виробництва намагались та намагаються повторити різні виробники. Але називатися шампанським, згідно з Мадридським договором 1891 року, може лише напій, який виробляють у французькій провінції Шампань.

День собаки-помічника

День собаки-помічника відзначається щороку 4 серпня, це день, щоб відзначити дивовижну роботу, яку виконують ці собаки. Вони надають допомогу та товариство тим, хто цього найбільше потребує.

День і тиждень собак-помічників започаткувала у 2009 р. пані з обмеженими можливостями, генеральна директорка Davis Innovations Марсі Девіс.

Собака-помічник – спеціально навчена, слухняна, вихована тварина, що набула певних навичок для роботи із людьми з порушеннями зору на відповідних курсах.

Перші собаки-помічники, або як їх зараз називають собаки-провідники, з'явилися у Франції в госпіталі для допомоги незрячим ще у XVIII ст.

Навчання собак-помічників, в середньому, займає близько 10 місяців. Навчений собака-помічник знає близько 30 команд, які можуть відрізнятися в залежності від собаки.

У помічники обирають собак не всіх порід. Для навчання собак-помічників підходять лише певні породи. Вони мають бути середніх розмірів, а також володіти високим інтелектом, витримкою і терпінням.

Школи, які навчають собак-помічників, виділяють наступні породи собак:

Лабрадор - найпопулярніший собака-помічник. Його вибирають близько 80% людей з порушеним зором. Собака миролюбний, спокійний і поступливий, терплячий, доброзичливий, активний, кмітливий, легко запам'ятовує нові маршрути і вчить команди.

Німецька вівчарка - відрізняється найвищими інтелектуальними здібностями, може виконати одночасно кілька команд. У неї весела добра вдача і до кінця життя вона залишаюється відданою господареві. Сміливі часто стають охоронцями і рятувальниками, виявляють надзвичайну доброту.

Доберман - добрий, спокійний по натурі, обережний, інтуїт, підлаштовується під настрій людини, більше підходить дітям.

Боксер - спочатку доброзичливий, відчувши загрозу, поспішає на допомогу господареві, швидко запам'ятовує і виконує команди.

Золотистий ретривер - товариський і розумний, чутливий, доброзичливий, терплячий, відмінний компаньйон і помічник. Має гострий нюх і високий інтелект, швидко запам'ятовує команди, легко піддається дресурі.

Королівський пудель - добрий і невибагливий, простий у догляді, підтримає будь-яку гру і з радістю зустрічатиме друзів сім'ї.

Собак-поводирів навчають у два етапи. Спочатку майбутній помічник приблизно рік проживає в родині, щоб призвичаїтись до оточення та людей. Потім тварину готують на курсах. Далі собака та її партнер проходять коротке навчання разом.

Собаки є справжніми компаньйонами на 7-10 років. Після цього поводир виходить на заслужену пенсію.

Народилися в цей день:

180 років від дня народження Теофіла Грушкевича (1846-915), українського педагога, громадського діяча, активного учасника національно-культурного руху (Австрія);

160 років від дня народження Стефана-Домініка Нементовського (1866-1925), польського хіміка, організатора вищої технічної школи, ректора Львівської політехнічної школи (нині - Національний університет "Львівська політехніка");

140 років від дня народження Бориса Івановича Зданевича (1886-1966), українського книгознавця, бібліотекознавця, бібліографа, орієнталіста, мовознавця, перекладача;

130 років від дня народження Володимира Юліановича Кайє-Кисілевського (1896-1976), українського історика, соціолога, журналіста, видавця, першого президента Канадської асоціації славістів (1950), члена управи Українського історичного товариства (1965-1969), співпрацівника журналу "Український історик" (Канада);

100 років від дня народження Аполлінарія Федотовича Мацевича (1926-1996), українського письменника, перекладача (Латвія).

Ще цього дня:

1922 - Під час похорону винахідника телефону Александера Белла в Північній Америці на одну хвилину вимикають 13 мільйонів апаратів;

1962 - Ув'язнюють лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Мандели, в тюрмі він проводить 28 років;

2020 - Лунають вибухи в порту Бейрута. Вантаж нітрату амонію з судна "Rhosus", що зберігався в порту Бейрута, вибухнув. У результаті загинуло щонайменше 218 осіб, ще понад 6 тисяч отримали поранення. Вибух також спричинив значні руйнування в кількох районах ліванської столиці та завдав збитків на мільярди доларів.

Церковне свято

День пам’яті святих сімох мучеників Ефеських

Також відомі як Сім отроків, що сплять, були християнськими юнаками, які жили в III столітті. Їхні імена: Максиміліан, Іамвліх, Мартініан, Іоанн, Діонісій, Ексакустодіан (Костянтин) і Антонін.

Під час гонінь на християн за імператора Декія (249-251), ці юнаки відмовилися приносити жертви язичницьким богам і відкрито сповідували свою віру в Христа. Вони сховалися в печері на горі Охлон, де проводили час у молитвах і підготовці до мученицького подвигу.

Імператор Декій, дізнавшись про їхнє місцезнаходження, наказав замурувати вхід до печери, щоб вони померли від голоду і спраги. Однак Господь навів на них дивовижний сон, що тривав майже два століття.

Під час правління імператора Феодосія Молодшого (408-450), коли виникли суперечки щодо воскресіння мертвих, Господь пробудив отроків, щоб вони стали свідками істини воскресіння. Їхнє пробудження стало великим чудом і підтвердженням віри у воскресіння.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Михайло, Олексій, Семен, Дарина, Ірина.

З прикмет цього дня:

Рясна роса вранці — до сірого льону або поганого його врожаю. Гроза або дощ — на великий урожай зернових та теплу осінь. Жаби квакають або сидять на суші — чекайте на негоду. Сом випливає на поверхню — перед грозою та бурею. Ясна погода — листопад буде теплим.

Вас також можуть зацікавити новини: У Києві через спеку введено обмеження для вантажного транспорту