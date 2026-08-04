Бельгія у липні імпортувала весь СПГ із Росії на тлі кризи поставок до Європи – ЗМІ

Через скорочення доступності скрапленого природного газу (СПГ) на європейському ринку Бельгія у липні повністю перейшла на імпорт цього палива з Росії, що стало наслідком перебоїв із постачанням та високих цін на газ, повідомляє Bloomberg.

Загальні потоки СПГ до Бельгії у липні скоротилися більш ніж на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас країна придбала близько 0,4 млн тонн цього палива у Росії, хоча обсяги російського імпорту були нижчими, ніж на початку 2026 року.

Однією з причин збільшення ролі російського СПГ стали перебої з постачанням палива з Близького Сходу через проблеми із судноплавством у районі Ормузької протоки. Водночас більшість європейських покупців відкладали закупівлі СПГ для зимових запасів через високі ціни на газ.

"Європа отримала на 16% більше російського СПГ у першій половині 2026 року порівняно з аналогічним періодом роком раніше, заплативши загалом 5,96 млрд євро ($6,9 млрд). Найбільшими покупцями стали Франція, Бельгія та Іспанія", йдеться в повідомленні видання, котре опирається на дані німецької неурядової організації Urgewald.

Додатковим викликом для Європи став низький рівень запасів газу перед зимовим сезоном – він є найнижчим для цього періоду за весь час спостережень із 2009 року.

За інформацією Bloomberg, останній раз Росія була єдиним постачальником СПГ до Бельгії на початку 2021 року – до повномасштабного вторгнення РФ в Україну та після відновлення європейських економік після пандемії COVID-19.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-03/iran-war-made-belgium-wholly-dependent-on-russia-for-lng-in-july