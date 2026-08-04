У Тегерані заявили про відмову від удару по Україні після вибачень через інцидент із судном

Військовий радник верховного лідера Ірану Мохсен Резаї заявив про нібито скасування підготовленого удару по Україні після того, як Київ, за його словами, приніс вибачення у зв'язку з атакою на іранське судно в Каспійському морі, повідомляє портал Ynet.

"Ми були готові завдати удару по трьох об'єктах на території України, але після того, як країна принесла вибачення, ми скасували атаку", – заявив Резаї.

Резаї не уточнив, про які саме об'єкти на території України йшлося, а також не навів інших деталей щодо підготовки або скасування можливого удару.

Як повідомлялося, 25 липня Зеленський повідомив про нові далекобійні удари по підприємствам оборонно-промислового комплексу, нафтопереробки та транспорту та військовому кораблю РФ у Каспійському морі. Після цього Арагчі звинуватив Зеленського в нібито атаці на іранське торгове судно в акваторії Каспійського моря, внаслідок якої загинув моряк, та заявив, що такі дії "не можуть залишитися без відповіді".

На це Зеленський відповів, що Іран фактично вже брав участь у війні проти України, надаючи РФ безпілотники, технології та інше озброєння, та оцінив такі дії, як напад на Україну. Президент зазначив, що Україна має діяти обережно та не допускати відкриття нового фронту, однак, за його словами, необхідно враховувати підтримку РФ з боку Ірану та Північної Кореї. Він наголосив, що Україна має бути готовою до можливого посилення загроз: "Я сподіваюся, що вони не посилять ці атаки, але ми повинні бути готові до всього і знати, що ми не можемо довіряти цим людям".

Згодом виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з очільником МЗС Іранц Аббасом Арагчі, під час якої пояснив позицію України та закликав колегу утриматися від деескалації після звинувачень на адресу президента України Володимира Зеленського в нібито атаці на іранське торгове судно в Каспійському морі.

В свою чергу очільник МЗС Ірану наголошував, що Тегеран не прагне ескалації конфлікту, однак вимагає відшкодування збитків через напад на іранське судно, який, за словами глави МЗС Ірану, Україна назвала ненавмисним.

Джерело: https://www.ynetnews.com/article/rkl4z6hkj