У липні Україна посилила удари по нафтовому ланцюгу РФ, створивши ризики для енергоринків – ЗМІ

Україна у липні продовжила посилювати удари по російському ланцюгу постачання нафти, що збільшило ризики перебоїв у той час, коли світові енергетичні ринки вже перебувають під тиском, повідомляє Bloomberg.

За інформацією агентства, яке проаналізувало публічні заяви обох сторін, минулого місяця атакам піддалися великі нафтопереробні підприємства Росії, нафтові танкери, морська інфраструктура та основні нафтопроводи.

Загалом у липні було зафіксовано щонайменше 30 ударів по об'єктах російського нафтового сектору. Bloomberg зазначає, що це другий найвищий місячний показник таких атак від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"минулого місяця великі російські нафтопереробні заводи та нафтові танкери, а також морська інфраструктура та основні нафтопроводи зазнали щонайменше 30 ударів. Це другий за величиною щомісячний показник кількості ударів з часу початку повномасштабного вторгнення Росії", – йдеться в повідомленні.

Агентство наголошує, що посилення ударів по нафтовому ланцюгу Росії відбувається в період, коли глобальні енергетичні ринки залишаються під значним тиском, що підвищує ризики нестабільності у постачанні.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-03/ukraine-s-shifting-strikes-deepen-uncertainty-around-russian-oil