Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем – Міноборони

Польські військові літаки перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем, при цьому порушення повітряного простору Польщі зафіксовано не було, повідомив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш.

"До полудня (понеділка – ІФ-У), за 60 кілометрів на північний захід від Леби на Балтійському морі, чергова пара наших літаків перехопила російський розвідувальний літак Іл-20. Порушення нашого повітряного простору не відбулося", – написав Косіняк-Камиш у понеділок у дописі, поширеному в соціальній мережі Х.

За його словами, російський літак здійснював політ у міжнародному повітряному просторі без плану польоту та з вимкненим транспондером.

Джерело: https://x.com/kosiniakkamysz/status/2084273979158675813?s=46